C3: Marcus Rashford bombardé d'insultes racistes après la finale perdue

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford a révélé jeudi avoir reçu des dizaines de messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux, après la finale de Ligue Europa perdue par son club aux tirs au but mercredi contre Villarreal.

"Au moins 70 (messages contenant des) insultes racistes sur mes comptes de réseaux sociaux pour le moment", a tweeté le joueur peu après la fin du match.

"A ceux qui se donnent du mal pour me faire sentir encore plus mal que je ne me sens déjà, bonne chance pour y arriver", a-t-il ajouté.

Dans un second message, il a ajouté être "encore plus scandalisé par un des insulteurs qui a laissé une montagne d'emojis représentant des singes dans mes messages privés et qui est un professeur de math avec un compte public. Il enseigne à des enfants !", s'est insurgé Rashford.

Quelques heures plus tôt, l'attaquant, réputé notamment pour son action hors du terrain pour lutter contre la malnutrition chez les enfants, avait joué toute la finale de C3 perdue (1-1, 11-10 aux tirs au but) d'extrême justesse contre Villarreal.

Le joueur de 23 ans est une des cibles récurrentes d'insultes racistes en ligne.

Tout début mai, tout le football anglais mais aussi des instances du rugby ou du cricket, avaient observé un boycott des réseaux sociaux de quatre jours pour réclamer des mesures plus drastiques, aussi bien de la part des plateformes que du pouvoir législatif, pour lutter contre ce fléau.