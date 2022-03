C4: malgré sa victoire contre Leicester, Rennes éliminé

Encore raté ! Rennes ne participera pas à son premier quart de finale d'une coupe d'Europe malgré sa victoire 2-1 contre Leicester jeudi, à l'issue d'un 8e de finale retour haletant de Ligue Europa Conférence.

Le but encaissé à la 93e minute au match aller aura pesé lourd. En dépit d'un siège en règle des cages anglaises, dans un final tendu où les Rennais ont réclamé en vain un penalty, les Bretons n'ont pas réussi à remonter le handicap du 2-0 encaissé la semaine dernière sur le terrain du 12e de Premier League.

Si Rennes a vendu chèrement sa peau, il s'agit d'une déception pour le club Rouge et Noir qui avait des ambitions dans cette nouvelle compétition européenne.

L'entraîneur Bruno Genesio avait prévenu: l'entame allait être capitale. Et contrairement au match aller, Rennes n'a pas raté son premier quart d'heure, en déployant beaucoup d'énergie et de vivacité mais aussi, cette fois, de la réussite.

Après un centre à ras de terre de Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud est parvenu à pousser le ballon dans les filets (1-0, 8e). Le stade a tellement exulté qu'une barrière a cédé quand les Ultras du RCK se sont précipités en bas de leur virage comme à chaque but inscrit au Roazhon Park.

Selon la préfecture, 12 personnes ont été légèrement blessées, dont deux conduites à l'hôpital pour des suspicions de fractures au poignet ou à la cheville.

Ayant comblé la moitié de leur retard, les Rennais ont donné le tournis à la défense anglaise, avant de temporiser en faisant beaucoup circuler la balle sans parvenir à se créer des occasions particulièrement tranchantes.

En début de seconde période, ce sont les Anglais qui, après quelques incursions infructueuses en première période, ont mis la pression. Et malgré une résistance efficace de Dogan Alemdar, le gardien rennais de 19 ans titularisé après la blessure d'Alfred Gomis, Leicester a trouvé la faille.

Sur un corner, Wesley Fofana, qui revenait à la compétition 7 mois après une fracture du tibia, a sauté plus haut que tout le monde pour égaliser d'une tête croisée (1-1, 50e).

"Je voulais revenir le plus vite possible pour revivre (...) ce genre de matches. J'ai marqué ce soir mon premier but avec le club. Je suis heureux, c'est juste incroyable", a déclaré l'international Espoirs français.

Sonnés, les Rennais ont peiné à repartir de l'avant, jusqu'à ce que Flavien Tait, servi par Serhou Guirassy après un impressionnant travail d'Adrien Truffert, ne relance le suspense d'une belle frappe croisée à ras de terre (2-1, 76e).

Le Roazhon Park et ses 27.000 spectateurs ont alors retrouvé de la voix: un seul but supplémentaire pouvait ouvrir la porte de la prolongation. "C'était l'une des plus belles ambiances que j'ai jamais vues", a salué Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester.

Mais malgré leurs efforts, les Rennais ont buté sur des Anglais déterminés, à l'image du gardien Kasper Schmeichel, qui a sorti une énorme parade face à Guirassy (85e).

Dans un climat tendu, les Rennais ont réclamé un penalty pour une main d'un défenseur sur le tout dernier coup franc, mais l'arbitre grec Tasos Sidiropoulos a sifflé la fin du match dans une certaine confusion.

"Il nous a manqué la VAR. Quand on organise une compétition européenne, on se doit de l'organiser dans les mêmes conditions que les autres compétitions européennes, sinon ça ne sert à rien", a fustigé Genesio.