C4: Nice se liquéfie et se fait éliminer par Bâle en prolongation

Nice, qui a longtemps mené, s'est liquéfié en fin de rencontre pour s'incliner dans la prolongation, jeudi soir à l'Allianz Riviera face au FC Bâle (2-1), qui affrontera donc les Italiens de la Fiorentina en demi-finale de Ligue Europa Conférence.

Le coup est rude pour les Rouge et Noir qui avaient fait match nul (2-2) à l'aller et qui ont mené face à une équipe suisse ballottée, obligée de défendre pour ne pas sombrer. Jusqu'à la 86e minute de la rencontre, et une demi-volée superbe de Jean-Kevin Augustin qui a ouvert aux Helvètes les portes d'une prolongation inespérée.