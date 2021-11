C4: Un nul décevant mais un billet pour les 8e pour Rennes

Rennes a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence avec un match nul 3-3 décevant face au Vitesse Arnhem jeudi, qui lui garantit pourtant la première place du groupe après la défaite surprise de Tottenham contre Mura.

Les hommes de Bruno Genesio, qui restent désormais sur 12 matches sans défaite, se présenteront dans deux semaines à Tottenham avec quatre points d'avance sur les Spurs et Arnhem, qui lutteront à distance pour la seconde place, synonyme de barrages en février.

Mais si l'ancien entraîneur de l'OL avait demandé à ses troupes de faire preuve d'encore plus de maîtrise et d'efficacité, c'est raté. Les Rennais ont cru avoir fait le plus dur avec un triplé de Gaëtan Laborde mais ils n'ont pas su contrôler le match et ont laissé les Néerlandais revenir au score.

Le match a démarré sur un rythme élevé, avec deux équipes remuantes, mais les Rennais ont vite pris l'avantage sur une frappe à ras de terre de Laborde, intelligemment servi par Martin Terrier (1-0, 9e).

Malgré de jolis enchaînements, les Rennais ont baissé en intensité et Arnhem s'est engouffré dans les brèches, grâce à l'explosivité de Loïs Openda.

Mais Alfred Gomis veillait et, au moment où les Rennais commençaient à tanguer sérieusement, Laborde a doublé la marque d'un plat du pied en pleine lucarne (2-0, 39e), sur un centre arraché par Birger Meling.

Les Bretons ont alors mis le feu dans la surface néerlandaise, mais ce sont les Néerlandais qui ont touché la cible: oublié à l'entrée de la surface, le jeune Daan Huisman a enchaîné un contrôle de la poitrine et une frappe croisée au ras du poteau (2-1, 43e).

Dans une seconde période décidément plus décousue, Rennes s'est donné de l'air sur une nouvelle frappe de Laborde, servi par Baptiste Santamaria lors d'un cafouillage dans la surface après un coup franc de Majer (3-1, 69e).

Mais Thomas Buitink, entré en début de seconde période en remplacement de Yann Gboho, le Rennais prêté pour la saison à Arnhem, a prolongé une frappe de Wittek pour remettre les siens dans la course (3-2, 75e).

Dans un final tendu, les Rennais ont subi un pressing intense des Néerlandais qui a fini par payer sur une superbe frappe d'Openda (3-3, 90e). Sans conséquence pour les Rouge et Noir, qui verront les huitièmes.