Radja Nainggolan est officiellement un joueur de Cagliari. L'ancien Diable Rouge y est prêté jusqu'à la fin de la saison, pour le plus grand plaisir du club sarde.

Radja Nainggolan et Cagliari ne se quittent plus. Le milieu de terrain de 32 ans a signé un contrat jusqu'au terme de la saison au club sarde, qu'il rejoint pour la troisième fois de sa carrière. Il y sera prêté par l'Inter Milan, qui ne comptait pas sur lui pour la suite de l'année.

Pour annoncer la nouvelle, Cagliari a fait référence à "Retour vers le Futur", avec un visuel très réussi. Sur son site, le club ne tarit pas d'éloges sur son chouchou, de retour à la maison. "Le petit garçon, devenu un homme et parti déployer ses ailes pour se révéler comme un joueur de classe mondiale, avait toujours avec lui le drapeau de la Sardaigne", peut-on lire dans le communiqué. "Cagliari et Nainggolan, c'est un lien très fort. Si fort que, lorsqu'à la fin du mois d'août, il venait vider son casier, tout le monde espérait qu'il ne s'agissait pas d'un adieu. Radja Nainggolan est de retour, prêt à porter à nouveau son numéro 4 dans le dos et à se battre au milieu de terrain pour écrire de nouvelles pages de l'histoire du club. Retour vers le futur", termine le club sarde.

Une opportunité de retrouver du rythme et du temps de jeu pour l'ancien joueur des Diables Rouges.