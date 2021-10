Cambriolage chez Angel Di Maria: quatre suspects en garde à vue

Quatre personnes étaient en garde à vue mardi, soupçonnées d'avoir participé au cambriolage du footballeur argentin du Paris Saint-Germain Angel Di Maria le 14 mars à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a-t-on appris de sources concordantes.



Trois hommes âgés de 25 à 30 ans ont d'abord été interpellés lundi après-midi par la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, a-t-on appris de source policière, confirmant une information de L'Equipe.



Deux sont connus des services de police entre autres pour des cambriolages, a-t-on précisé de même source.



Un quatrième suspect a ensuite été placé en garde à vue mardi, a-t-on appris de source proche du dossier.



Le domicile de Di Maria, l'une des vedettes du PSG, avait été cambriolé un dimanche alors que le footballeur jouait un match contre le FC Nantes au Parc des Princes.



Des bijoux et des montres, pour un préjudice inférieur à 500.000 euros selon des propos d'une autre source policière à l'époque des faits, lui avaient été dérobés en présence de sa famille et sans violences.



Ses proches, qui se trouvaient à l'étage, n'avaient pas croisé les cambrioleurs. Ils n'avaient rien entendu pendant le vol du coffre-fort, avait expliqué une source proche du dossier.



Le 21 mai, quatre suspects avaient été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage, également commis le 14 mars au soir, du domicile de la famille du capitaine brésilien du PSG Marquinhos, à Chatou (Yvelines).



Trois d'entre eux, âgés de 20, 28 et 29 ans, avaient été placés en détention provisoire, et le quatrième, 17 ans, placé sous contrôle judiciaire.



Lors de ce cambriolage, le père de Marquinhos, âgé de 52 ans, avait subi "des violences", selon une source proche de l'enquête à l'AFP. Les voleurs étaient repartis avec 1.500 euros en numéraire et des sacs de luxe.