Cameroun: l'ex-défenseur Rigobert Song nouveau sélectionneur des Lions indomptables

L'ex-défenseur vedette des "Lions indomptables" Rigobert Song a été nommé lundi nouveau sélectionneur de l'équipe de football du Cameroun, succédant au Portugais Toni Conceiçao, a annoncé le ministre des Sports dans un communiqué.

"Sur très hautes instructions de Monsieur le président de la République, le sélectionneur de l'équipe nationale fanion de football masculin, M. Antonio Conceiçao," est remplacé par Rigobert Song, a déclaré Narcisse Mouelle Kombi.

Les "Lions indomptables" ont terminé début février à la troisième place de la Coupe d'Afrique des nations qu'organisait le Cameroun, après avoir été éliminés par l'Egypte aux tirs au but en demi-finale.

La première mission de Rigobert Song sera de tenter d'obtenir contre l'Algérie dans moins d'un mois un billet qualificatif pour le Mondial-2022 au Qatar.

"La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) est invitée à prendre les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre rapide et harmonieuse de ces très hautes directives, afin de permettre aux Lions indomptables d'affronter, dans les meilleures conditions possibles, les importantes échéances sportives futures", poursuit le communiqué.

"Les échéances à venir pour notre équipe nationale nécessitent de nouvelles orientations et un souffle nouveau", a indiqué de son côté le président de la FECAFOOT, la star Samuel Eto'o, dans un communiqué.

Rigobert Song, ancien défenseur de la sélection camerounaise, victime d'un AVC en 2016, a fait ses premières armes de technicien sur le banc de la sélection A' camerounaise, qu'il a dirigée au Championnat d’Afrique des nations 2018, avant de diriger la sélection camerounaise Espoirs.

Aujourd’hui âgé de 45 ans, l’ex-défenseur formé au Tonnerre Yaoundé s’est fait connaître en Europe en portant les couleurs de Metz dans le championnat français (1994-1998) avant un passage en Italie, à La Salernitana, puis en Angleterre (Liverpool, West Ham), en Allemagne (Cologne) et en France à nouveau, à Lens. Il a évolué ensuite en Turquie, sous les maillots du Galatasaray puis de Trabzonspor, où il a mis fin à sa carrière de joueur en 2010.

L'ex-international à l’inimitable crinière blonde a porté 137 fois le maillot des Lions indomptables (4 buts) entre 1993 et 2010, disputant quatre Coupes du monde (1994, 1998, 2002, 2010) et la Coupe d'Afrique des nations à huit reprises, avec deux sacres en 2000 et 2002.

Il hérite d’une sélection camerounaise ambitieuse et talentueuse, qui a échoué aux tirs au but contre l’Egypte en demi-finale de "sa" CAN.

Son premier défi sera de tenter de qualifier le Cameroun pour la Coupe du monde année au Qatar (21 novembre-18 décembre), à condition d’éliminer l’Algérie fin mars lors des barrages de la zone Afrique.