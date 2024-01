CAN: "Ça va être très difficile" de faire mieux pour la Gambie de Saintfiet

Partager:

Le sourire radieux du Belge Tom Saintfiet, un des visages de la précédente Coupe d'Afrique, prévient l'AFP: "Ça va être difficile" pour sa Gambie de faire aussi bien que son quart de finale lors de sa première participation en 2022. "Progressé? Non, on a perdu beaucoup de joueurs", regrette le technicien vieux routier de l'Afrique avant d'affronter un des grands favoris, son voisin sénégalais, lundi à Yamoussoukro (15h00).

"Certains de mes titulaires ont abandonné le foot, d'autres sont sans clubs depuis longtemps comme Yusupha Bobb et Sulayman Marreh", soupire Saintfiet, 50 ans dont 18 à entraîner sur le continent, du Satellite Abidjan au Togo en passant par la Namibie, avant de prendre en main il y a cinq ans et demi les "Scorpions". "Ebrima Sohna (35 ans) et Mohamed Jallow Mbye ont arrêté le foot, Pa Modou Jagne (34 ans) joue en 5e division suisse..." énumère-t-il. "Les attentes sont plus élevées et notre qualité est moindre, je suis honnête, et le groupe plus relevé, c'est le groupe de la mort", avec aussi le Cameroun et la Guinée. "Ça va être très difficile", estime le technicien belge.

- Le tournoi 2022 "a été exceptionnel" - "Les deux défaites contre le Burundi (3-2) et la Côte d'Ivoire (2-0) en qualifications pour le Mondial ont prouvé que nous étions moins bien", insiste-t-il. C'est la première fois depuis que je suis là qu'on concède deux défaites en une semaine et la première fois en trois ans et demi qu'on prend trois buts". Mais "le peuple demande des miracles de la Gambie", après le quart de finale il y a deux ans, pour la toute première participation du petit pays qui n'a de frontière qu'avec le Sénégal, lové autour du fleuve Gambie.