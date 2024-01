CAN: Cameroun, encore un coup des "Lions Indomptables"!

Et ces buts ont emporté les dernières minutes dans un tourbillon. "On est passé par toutes les émotions, mais on sait que les Camerounais, on ne lâche rien jusqu'à la fin", a raconté Christopher Wooh, élu homme du match et buteur du 3-2, d'un imparable coup de tête (90+1).

Avant cet ultime coup de théâtre, alors qu'il y avait 0-0 à la pause, chaque équipe a plusieurs fois cru tenir son destin en mains, la Gambie a mené 2-1 après la superbe reprise de volée en équilibre du Messin Ablie Jallow (72).

Même après le but de Wooh, les "Scorpions" ont cru revenir à 3-3 dans les dernières secondes (90+5), mais la VAR a vu la main "maradonesque" utilisée par Ebrima Colley pour marquer.