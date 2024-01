CAN: Cameroun et Algérie, peur sur Bouaké

Partager:

Deux géants d'Afrique en danger: le Cameroun et l'Algérie risquent de quitter la CAN dès mardi, chacun dans leur groupe, les "Lions Indomptables" face à la Gambie (18h00) et les "Fennecs" contre la Mauritanie (21h00), mardi à Bouaké. Leurs deux adversaires sont encore en plus mauvaise position, avec zéro point, mais gardent un petit espoir de passer parmi les meilleurs troisièmes, à condition de créer un exploit contre les cadors.

. Les Lions édentés Les quintuples champions d'Afrique sont les plus en danger. Ils ne comptent qu'un point et n'ont rien montré de concluant dans le jeu en deux matches contre la Guinée (1-1) et le Sénégal (3-1), et l'ambiance est très tendue au sein de la "tanière" selon plusieurs sources. "Je pense encore, et je sais, qu'on va aller au deuxième tour", assure Rigobert Song, se référant à la prestigieuse histoire footballistique des Lions Indomptables et au fameux "hemle", la combativité à la camerounaise.

Mais le travail du sélectionneur est très attaqué au pays. En conférence de presse, un journaliste lui a rappelé son bilan de huit défaites, huit nuls et seulement cinq victoires en lui demandant s'il se sentait "à la hauteur". "Nous rebâtissons, accordez-moi encore quelque temps et peut-être je partirai", a répondu le coach sans s'énerver. Mais Song a admis "que le Sénégal a été meilleur que" son équipe, et la différence de niveau était criante.