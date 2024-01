CAN: en Côte d'Ivoire, il peint des footballeurs au dos des camions

On peut apercevoir Erling Haaland ou Cristiano Ronaldo dans les rues de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) en pleine Coupe d'Afrique, en tout cas leurs effigies peintes sur les doubles portes arrières des massas, ces petits camions de transport de passagers, un travail de décoration très prisé.

La troisième étoile, les "Éléphants" rêvent de la conquérir dans cette CAN à domicile, avant un 8e de finale contre le tenant du titre sénégalais, lundi à Yamoussoukro.

- "Ça attire la clientèle" -

"C'est juste une décoration mais ça attire la clientèle", assure Sip Tchera lunettes de soleil sur le nez. "Laissez-moi vous dire que tout passager aime monter dans ce qui est joli et confortable. Et voilà, avec un décor ça devient encore plus joli".

"Quand je finis un portrait, c'est comme si c'est mon bébé", sourit LK.