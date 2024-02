CAN: encore un miracle pour la Côte d'Ivoire !

Et Oumar Diakité a fait exploser le stade de la Paix, tout d'orange paré: sa talonnade sur une frappe de Seko Fofana a abattu les "Aigles" du Mali, qui n'ont pas profité de leur supériorité technique. C'est le mental qui a gagné.

Dominée par le Mali, réduite à dix, menée, la Côte d'Ivoire a encore une fois forcé son destin (2-1 a.p.) à la dernière minute de la prolongation, samedi à Bouaké, pour se qualifier pour la demi-finale de la CAN contre la RD Congo.

Le cuir des "Éléphants" semble inattaquable. Ils avaient déjà égalisé à la 90e minute par Simon Adingra, alors qu'ils jouaient à dix depuis la 44e minute et le second carton jaune pour Odilon Kossounou, fautif sur Lassine Sinayoko qui filait vers le but.

Sur son premier avertissement, le défenseur de Leverkusen a coûté un penalty, mais Yahia Fofana a arrêté le tir d'Adama Noss Traoré (17), un premier signe fort du mental des Ivoiriens.

La frappe pleine lucarne de Nene Dorgeles (71) aurait pu les décourager, mais ils se sont rués en attaque, même à dix.