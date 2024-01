CAN: Gelson Dala envoie l'Angola en quarts de finale

Après 2008 et 2010, avec l'équipe de la génération qui avait disputé en 2006 le seul Mondial du pays, les "Palancas Negras" (Antilopes noires) essaieront pour la première fois les demi-finales, contre le vainqueur de Cameroun-Nigeria (coup d'envoi à 21h00).

Déjà double buteur contre la Mauritanie (3-2), l'attaquant d'Al-Wakrah, au Qatar, a récidivé et achevé en quatre minutes de cauchemar (38, 42) des "Brave Warriors" qui ont entrevu une encore plus belle histoire, après avoir remporté contre la Tunisie (1-0) leur toute première victoire en quatre CAN.

Mais les Namibiens n'ont pas exploité leurs 23 minutes à onze contre dix, après l'exclusion du gardien Neblù (17).

Quand Betuel Muzeu a chipé un ballon au défenseur central Gaspar et a tenté un lob. le dernier rempart angolais a empêché le but mais il s'était trop avancé et a été exclu pour main en-dehors de sa surface.