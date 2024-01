CAN: la Côte d'Ivoire réussit son entrée en matière contre la Guinée-Bissau

Un premier succès plus difficile que ne semble l'indiquer le score mais qui va ôter pas mal de poids pesant sur les épaules des Ivoiriens, éliminés en huitièmes de finale lors de l'édition précédente au Cameroun, battus par l'Egypte aux tirs au but.

La Guinée-Bissau n'a pourtant pas démérité, et a même à plusieurs reprises porté le danger devant le but de Yahia Fofana, notamment sur des actions de l'attaquant lyonnais Mama Baldé, qui est cependant sorti blessé à la 85e minute.

Favorite sur son sol, la Côte d'Ivoire espère décrocher une troisième étoile, après les victoires de 1992 et 2015, et briser la malédiction de l'organisateur, qui n'a plus remporté la CAN depuis l’Égypte au Caire en 2006. C'était devant la Côte d'Ivoire de Didier Drogba en finale (0-0, 4 t.a.b. à 2).

Et surtout effacer le cauchemar de l'édition 1984, également à domicile, soldée par une élimination au premier tour.

Lors de la prochaine journée jeudi prochain la Côte d'Ivoire sera opposée au Nigeria qui débute le tournoi dimanche contre la Guinée Equatoriale.