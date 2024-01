CAN: la Mauritanie écrit son histoire et élimine l'Algérie

Encore un couac pour la génération Riyad Mahrez coachée depuis cinq ans et demi par Djamel Belmadi. Les champions d'Afrique 2019 avaient déjà terminé dernier de leur groupe à la CAN-2022, et manqué pour quelques secondes la Coupe du monde en barrages contre le Cameroun (1-0/1-2 a.p.).

L'Algérie est éliminée au premier tour de la Coupe d'Afrique pour la deuxième fois consécutive, par la Mauritanie (1-0), qui a remporté mardi à Bouaké la première victoire de son histoire dans la compétition et verra les 8e de finale.

Si la Mauritanie est assurée d'une place de meilleur troisième avec deux équipes moins bien classés qu'elle, la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'échec est terrible pour l'Algérie, avec un Mahrez transparent sur les deux premiers matches, contre l'Angola (1-1) et le Burkina Faso 2-2), et sur le banc mardi.

Belmadi, qui l'a toujours défendu en Côte d'Ivoire, l'a fait entrer à la pause, mais en vain.

La poussée des "Verts" n'a pas permis d'égaliser, comme dans les dernières minutes contre le Burkina Faso. Youcef Belaïli n'a par exemple pas pu profiter d'une sortie loin de son but de l'excellent gardien Babacar Niasse (66).