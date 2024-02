CAN: La RD Congo renverse la Guinée et passe en demi-finale

Menée au score mais plus entreprenante que son adversaire, la République Démocratique du Congo a arraché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), vendredi à Abidjan, en venant à bout de la Guinée (3-1).

Il a d'abord provoqué un pénalty en poussant dans le dos Mohamed Bayo au moment où celui-ci allait reprendre un centre face au but, et l'attaquant du Havre s'est fait justice lui-même (0-1, 21e).

Mais six minutes plus tard, le défenseur marseillais a hérité d'un ballon sur corner au second poteau et, de son mauvais pied, le gauche, il a égalisé dans un angle fermé (1-1, 27e).

Le match est ensuite tombé dans une certaine torpeur mais le coaching de Sébastien Desabre, avec l'entrée en jeu de Silas à la 59e, l'a fait basculer, l'attaquant de Stuttgart obtenant un pénalty trois minutes plus tard, transformé par Yoane Wissa (2-1, 65e).