CAN: La Tunisie piégée par la Namibie qui signe un succès historique (1-0)

La Namibie a créé la sensation en s'offrant la Tunisie, pourtant favorite mais sans idées, pour signer un succès historique 1-0 dans la Coupe d'Afrique des nations mardi à Korhogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Deon Hotto a inscrit le but de la victoire à deux minutes de la fin du temps réglementaire pour offrir le premier succès à la Namibie en quatre participations. La Tunisie, dont c'est la 21e participation au tournoi continental, a semblé manquer de souffle tout du long et a été surclassée par des Namibiens plus vifs.