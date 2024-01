CAN: le Cameroun accroché par la Guinée

Les "Lions Indomptables" laissent le Sénégal, favori qui a assumé en battant la Gambie (3-0), prendre les rênes du groupe C en attendant le choc Cameroun-Sénégal, vendredi.

Sur un dribble trop audacieux devant sa surface, Olivier Kemen s'est fait déposséder du ballon par le pressing, et sa gourmandise a coûté un but à son équipe, malgré une première parade de Fabrice Ondoa.

Mais ils n'ont pu que répondre par Franck Magri (51) à un but initial de Mohamed Bayo (10), où les Camerounais se sont piégés tous seuls.

Le gardien titulaire André Onana n'était pas sur la feuille de match. Il avait l'autorisation exceptionnelle de joueur un dernier match en club et a voyagé dans la nuit depuis Manchester après avoir affronté Tottenham avec United (2-2).

Vincent Aboubakar, l'attaquant et capitaine, n'était finalement pas non plus de la partie, blessé.

- Kamano exclu -