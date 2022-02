CAN: le Cameroun prend la 3e place aux tirs au but contre le Burkina Faso

Le Cameroun a pris la troisième place de la Coupe d'Afrique des nations aux tirs au but (5 t.a.b. à 3, 3-3 à la fin du temps réglementaire) aux dépens du Burkina Faso, samedi soir, lors de la petite finale à Yaoundé.

Finaliste en 2013 et troisième de l'édition 2017, le Burkina menait pourtant 3 à 0 jusqu'à la 72e minute, après avoir marqué par Steve Yago (24e), par le gardien camerounais André Onana contre son camp (43e) et par Djibril Ouattara (49e). Mais le pays organisateur, quintuple vainqueur de l'épreuve, a refait son retard par Stéphane Bahoken (72) et un doublé de Vincent Aboubakar (85e, 88e), meilleur buteur de cette CAN avec huit buts.