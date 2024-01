CAN: le Nigeria trop imprécis bute sur la Guinée équatoriale (1-1)

Mais le Nigeria n'a pas eu à trop gamberger car sur l'engagement suivant, Osimhen, à la conclusion d'un centre millimétré de Lookman, a rétabli la parité entre les deux équipes d'une tête piquée (38e).

Peu avant la mi-temps, Moses Simon a été tout près de donner l'avantage au Nigeria, mais sa frappe a été repoussée sur le poteau par le gardien équato-guinéen Jesus Owono (45e+3).

Le Nigeria, avec un peu plus de percussion et de verticalité, a fait le siège du but adverse mais ses attaquants ont soit manqué de lucidité, soit buté sur Jésus Owono très inspiré notamment devant Lookman, Osimhen et Aina (56e, 57e, 66e).