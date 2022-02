CAN: Les "Parisiens" envoient le Sénégal en finale

Deux but estampillés Paris Saint-Germain signés Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye ont envoyé le Sénégal vers sa troisième finale de Coupe d'Afrique en brisant le rêve du Burkina Faso (3-1), mercredi à Yaoundé.

Le PSG tient déjà un bout de finale! Ce sera dimanche contre le Cameroun ou l’Égypte, qui s'affrontent jeudi (20h00), où le Sénégal cherchera sa première couronne continentale.

"Être en finale ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, on n'est pas venu pour jouer une finale mais pour en gagner une", a prévenu le sélectionneur Aliou Cissé, "ce sera très difficile contre un grand d'Afrique".

Arrivé sur le tard en équipe du Sénégal, Abdou Diallo a marqué le premier but (70e) sur une action 100% charnière centrale, profitant d'une passe décisive un peu involontaire de Kalidou Koulibaly... en retourné acrobatique!

"Gana" a enfoncé le clou après une action décisive de Sadio Mané, une action où le Parisien et le Marseillais Bamba Dieng frappent tous les deux, difficile de certifier lequel a repris le centre de leur N.10, qui a contourné Issoufou Dayo avant de centrer idéalement (76e).

La star de Liverpool et du Sénégal a poinçonné lui-même le billet pour la finale d'un délicieux ballon piqué sur un contre (87e), au moment où le Burkina jouait son va-tout.

Kamou Malo, le sélectionneur, venait de lancer ses "Étalons" à l'assaut, et l'excellent Blati Touré avait réduit le score... du genou, au bout d'une action initiée par Bertrand Traoré (82e).

Cette deuxième mi-temps emballante, entre les deux derniers coaches "locaux" en lice, a fait beaucoup pour la promotion de la CAN, mais c'est le Sénégalais Aliou Cissé qui retentera sa chance, après avoir perdu la finale de 2002 comme joueur (contre le Cameroun, 0-0, 3 t.a.b. à 2) et celle de 2019 (contre l'Algérie, 1-0) comme entraîneur.

- Deux penalties annulés -

La première période a été surtout animée par la VAR, avec deux penalties annulés.

Au premier tournant du match, le Burkina Faso a perdu son gardien, Hervé Koffi, mal retombé sur le dos après un choc violent avec Cheikhou Kouyaté (28e). Les Étalons ont cru perdre plus encore, l'arbitre avait d'abord sifflé penalty pour un coup de coude du portier.

Mais l’Éthiopien Bamlak Tessema s'est ravisé en regardant la vidéo, Koffi touchant le ballon en premier. Le gardien est sorti sur une civière, remplacé par Farid Ouedraogo, qui avait déjà joué le troisième match de poules contre l’Éthiopie (1-1).

Juste avant la pause, l'arbitre à la foulée de gazelle a sifflé un autre penalty pour une main d'Edmond Tapsoba (45e+8), mais un retour devant l'écran a montré que le ballon touchait le flanc du défenseur, qui a été doublement soulagé: Tessema a aussi annulé le carton jaune qui l'aurait privé d'une finale en cas de victoire.

Puisque la VAR a beaucoup tourné, elle aurait peut-être pu revoir ce pied en retard d'Issa Kaboré sur Sadio Mané dans la surface (42e)...

C'est mieux pour le football que le match se soit décidé sur des actions. Discipliné, bien organisé, le Burkina a longtemps gêné son adversaire, procédant par attaques très rapides, portées par la vitesse de son capitaine Bertrand Traoré, de retour après avoir manqué le quart de finale pour des ennuis musculaires.

Kalidou Koulibaly a souffert face à Hassan Bandé, qui a poussé Édouard Mendy a un bel arrêt sur une frappe à angle fermé (39e). En revanche son retour sur Bertrand Traoré, un peu passif sur le coup, a sauvé le Sénégal (56e) qui s'est peu à peu imposé physiquement.

Troisième star du Sénégal avec le goal et le capitaine, Mané a labouré son côté droit et récolté la plus belle occasion de la première période, une frappe contrée par Farid Ouedraogo (45e+6). Mais c'est bien la star qui a scellé le match, avec son troisième but de la compétition. Plus qu'une marche pour Mané, le Sénégal et ses Parisiens.