CAN: "Pico" Lopez et Logan Costa, l'Irlandais et le Toulousain du Cap-Vert

Né d'un père capverdien et d'une mère irlandaise, il a été appelé en sélection... via LinkedIn, en 2019. "C'est un peu dingue", raconte-t-il à l'AFP avant un entraînement à Abidjan.

Surprise: on peut entendre l'accent dublinois à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Il vient de la voix du défenseur central des "Tubarões Azuls" (Les Requins bleus) du Cap-Vert, vainqueurs du Ghana (2-1) pour leur premier match dans la compétition. Roberto Lopes, dit Pico, est né à Crumlin, un quartier de Dublin, et joue aux Shamrock Rovers avec qui il a remporté quatre titres consécutifs de champion d'Irlande.

"Je l'ai ignoré, à cause de mon ignorance, et heureusement le message est revenu en anglais, avec la même proposition", poursuit Pico (31 ans). "J'ai dit oui bien sûr, et je me suis confondu en excuses, et que si ça tenait toujours j'aimerais beaucoup en être."

Il compte depuis 19 sélections et a été huitième de finaliste de la CAN en 2022, battu par le Sénégal (2-0).

"Depuis que j'ai été appelé, je ne m'en lasse jamais. Dès le premier jour tout le monde m'a accepté et m'a mis à l'aise", poursuit-il.