Qualifiée pour la finale de la CAN, l'Egypte fait une demande improbable aux organisateurs

L'Egypte a validé son ticket pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Cameroun, pays hôte, jeudi soir au stade d'Olembé à Yaoundé. Les Pharaons se sont imposés à l'issue d'un match fermé (0-0), qui s'est décidé lors d'une séance de tirs au but lors de laquelle le gardien égyptien Abou Gabal s'est montré décisif. Mohamed Salah et les siens défieront le Sénégal de Sadio Mané dans une finale au sommet.

Une finale initialement prévue dimanche mais que l'Egypte aimerait reporter d'un jour. "Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi", a lancé l'entraîneur adjoint de l'Égypte Diaa al-Sayed après la qualification contre le Cameroun, jeudi, car le Sénégal, son adversaire, bénéficie d'un jour de récupération supplémentaire.

"Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour le 3e place (de dimanche à samedi, NDLR), on joue lundi", a précisé le technicien, remplaçant en conférence de presse le sélectionneur Carlos Queiroz, exclu pendant le match.