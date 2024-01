CAN: Seko Fofana et la Côte d'Ivoire, les planètes s'alignent enfin

Attention "Éléphant" à éclipses. Après deux périodes d'absences, 2019-2022 puis 2022-2023, le voilà revenu pour tenter d'accrocher une troisième étoile sur le maillot orange (après 1992 et 2015) et convaincre des supporters qui lui en veulent parfois.

Après avoir longtemps boudé la sélection de Côte d'Ivoire, Seko Fofana en est devenu un des moteurs et va disputer à domicile sa première Coupe d'Afrique, avec le match d'ouverture contre la modeste Guinée-Bissau samedi (21h00).

"Tout le monde a la liberté de penser ce qu'il veut mais je sais ce que j'ai au fond du cœur et je me tiens à la disposition du pays et du sélectionneur" Jean-Louis Gasset, avec qui il assurait avoir "toujours gardé le lien", disait-il dans L'Equipe en septembre.

"Je veux apporter de la joie dans le cœur des Ivoiriens, laisser une trace", ajoutait Seko Fofana.

La carrière de l'ancien dynamiteur du milieu lensois en équipe nationale a pourtant connu bien des vicissitudes.