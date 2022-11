Carlos Tevez claque la porte du Rosario Central après une dispute avec la direction

L'ancien attaquant international argentin Carlos Tevez a démissionné de son poste d'entraîneur du club de première division argentine de Rosario Central. Il avait pris ses fonctions il y a à peine 135 jours. "Cela n'a de sens pour personne que je continue. Je ne veux être un fardeau pour personne", a déclaré celui que l'on surnommait l'Apache lors d'une conférence de presse jeudi. "Je ne suis pas venu ici pour faire de la politique. Je suis un entraîneur et je ne veux que le meilleur pour Central. Je n’ai pas aimé que mon nom soit utilisé pour la politique du club. Mais je tiens vraiment à remercier mes joueurs et mon staff de m’avoir soutenu"

Le club a terminé à la 20e place sur 28 du championnat d'Argentine cette année. Carlos Tevez, 38 ans, a mis fin à sa carrière professionnelle en juin et a signé quelques jours plus tard un contrat d'un an en tant qu'entraîneur au Rosario Central. Quelques instants auparavant, on avait le départ de Facundo Buonanotte, l'un des meilleurs joueurs du club, à destination du club de Premier League de Brighton en janvier prochain.

Par ailleurs, les élections au conseil d'administration du Rosario Central en décembre laisse planer une réelle incertitude quant à l'avenir du club. Tevez a joué 76 matchs internationaux pour l'Argentine, marquant 13 buts. Il a été nommé footballeur de l'année à deux reprises au cours de sa carrière : au Brésil, où il a également remporté le championnat avec les Corinthians, et en Italie, où il a remporté le titre à deux reprises avec la Juventus. Il a remporté cinq autres championnats avec le meilleur club d'Argentine, Boca Juniors, deux titres de Premier League avec Manchester United et un avec Manchester City, ainsi que la victoire en Ligue des Champions avec Manchester United en 2008.