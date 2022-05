Catastrophe de dernière minute à Chelsea: le club pourrait disparaître avant la fin de la saison

La situation de Chelsea continue d'inquiéter en Angleterre. Hier, nous apprenions que le club risquait d'être banni de la Premier League si son rachat, en cours de négociation, n'était pas acté rapidement. Mais selon Sky Sports et le Times, la situation est encore bien plus grave, la faute à un revirement de situation.

C'est le propriétaire du club, Roman Abramovitch, qui aurait provoqué ce nouvel épisode. Mis à mal par les sanctions en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, le propriétaire de Chelsea avait accepté de vendre. Mieux, il avait renoncé à un remboursement de ses prêts, à hauteur de 1,78 milliard d'euros, assurant que les recettes de la vente seraient offertes à une fondation en faveur des victimes de la guerre en Ukraine. Problème: cette situation vient de changer.

Selon les deux médias, Abramovitch exige désormais que ces prêts soient pris en compte dans l'offre d'achat. Cela fait donc augmenter drastiquement le prix, mais met surtout à mal la prolongation de la licence spéciale accordée à Chelsea pour continuer à jouer malgré cette situation financière inédite, valable jusqu'à la fin du mois. "Le club risque de disparaître si la vente n'est pas conclue ce mois-ci", écrivent les deux médias anglais, qui parlent d'une situation catastrophique.

L'offre tardive formulée par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe pour racheter Chelsea a été repoussée, mais elle reste sur la table, indiquent mercredi des médias britanniques. Le patron du groupe pétrochimique Ineos, fan de Chelsea, mais qui contrôle également l'OGC Nice en France, avait proposé près de 5 milliards d'euros pour acquérir le club londonien, vendredi.



Mais il était très en retard sur trois autres offres déposées plusieurs semaines avant dans le cadre du processus de vente piloté par la banque privée Raine Group. "Nous avons été rejetés par Raine, mais nous continuerons à rappeler à tout le monde que nous sommes toujours là", a déclaré Tom Crotty, directeur d'Ineos, à l'agence financière Bloomberg.



Considéré comme l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, Ratcliffe voulait investir 2 mds EUR sur les 10 ans à venir dans l'agrandissement du stade de Stamford Bridge et dans l'équipe. Trois milliards d'euros seraient allés dans un fonds d'assistance aux victimes de la guerre en Ukraine que le propriétaire russe des Blues, Roman Abramovitch, qui avait mis le club en vente début mars, voulait créer. Ratcliffe, 69 ans, avait déjà envisagé de faire une offre pour acquérir Chelsea en 2019, avant de se rabattre sur Nice. Il contrôle aussi le club du FC Lausanne-Sport ainsi que l'équipe de cyclisme Ineos et il est l'un des sponsors de l'écurie de Formule-1 Mercedes, championne du monde en titre des constructeurs.

Selon Abramovitch, les sanctions financières prises par le gouvernement britannique à son égard pour ses liens supposés avec le président russe Vladimir Poutine lui interdisent d'effacer cette dette, avait précisé le Times.