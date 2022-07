Catastrophe pour la France: Paul Pogba pourrait rater la prochaine Coupe du monde

La bombe lâchée par la Gazzetta dello Sport a fait trembler la France entière : Paul Pogba, blessé au genou, pourrait manquer la prochaine Coupe du monde.

Quatre jours après avoir quitté l’entraînement pour une blessure au genou droit, l’inquiétude monte autour de Paul Pogba (29 ans). La Juventus n’a pas encore communiqué sur la durée de l’absence du Français, touché au genou lors d'un entraînement lundi.

Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien pousserait que son milieu de terrain se fasse opérer et considérerait cette option comme le chemin le plus court et le plus sûr.

Si une telle décision est prise, le joueur devrait être absent quatre mois et ainsi manquer la prochaine Coupe du monde. Une catastrophe pour l'équipe de France où 'La Pioche' est un taulier indéboulonnable.

La Juventus est actuellement aux États-Unis pour sa tournée estivale.