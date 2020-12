Un lob MONSTRUEUX de Zlatan Ibrahimovic nommé plus beau but jamais marqué aux États-Unis (vidéo)

La MLS, le championnat de football aux États-Unis, fête déjà ses 25 ans. Pour l'occasion, les fans ont pu voter pour le plus beau but de l'histoire de la compétition. Et le joueur plébiscité n'est autre que Zlatan Ibrahimovic.

Ce dernier avait marqué un but d'anthologie avec les Los Angeles Galaxy, réussissant un lob en puissance qui avait déjà fait le tour du monde. Voilà qui donne du boulot à ceux qui veulent lui succéder !

Depuis lors, Ibrahimovic a rejoint l'AC Milan, où il continue à impressionner malgré ses 39 ans.