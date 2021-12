Histoire folle au Portugal: ce club paierait une fortune pour engager un sorcier capable de voir l'avenir

Gagner un titre, cela nécessite du temps, de l'énergie et de l'argent. Mais visiblement, le club de Porto n'a pas que ces cartes dans sa manche. Le club aurait décidé de faire usage de méthodes moins habituelles pour tenter de remporter la Primeira Liga, après une deuxième place la saison dernière.

Selon le Daily Mail, le club s'est attaché les services de Madalena Aroso. Ce dernier est présenté comme un docteur, mais lui se présente comme un sorcier capable de faire des prédictions et de voir l'avenir. Y compris les résultats des différents matchs. Le journal anglais affirme qu'Aroso est engagé à temps plein à Porto et touche 177.000 euros par an pour "protéger" le club et lui offrir le titre en fin de saison.

D'autres histoires mystiques du genre ont déjà émaillé le football portugais. Des fans de Benfica auraient ainsi payé un sorcier une fortune lors de leur doublé, tandis que Porto aurait lâché deux grenouilles avant le match, par rituel, avant de remporter la Coupe d'Europe en 1987. Le tout sur conseil d'une source occulte. Rien que ça.