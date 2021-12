Il élimine le Qatar, célèbre son but et se fait licencier de son club... qatari (photo)

Youcef Belaïli n'est plus un joueur du Qatar SC. Le joueur algérien a été remercié par la formation, qui avance un accord à l'amiable. Au départ, le départ de Belaïli était cité comme lié à des approches multiples en France. Mais selon Sports.fr et Le Parisien, l'Algérien aurait en réalité été limogé pour une célébration de but.

En effet, il avait permis à l'Algérie de se qualifier en finale de la Coupe d'Arabie, en éliminant le Qatar d'un but dévastateur, le tout au Qatar. Sa célébration de but aurait été considéré comme irrespectueuse par la direction du Qatar SC, qui aurait alors décidé de s'en séparer dans la foulée. L'Algérie affrontera la Tunisie tout à l'heure pour glaner la couronne.