Ce fan de Lionel Messi surprend tout le monde en montant sur la pelouse malgré le huis-clos (vidéo)

Gros flop, hier, dans le chef de la sécurité espagnole. Le match entre Majorque et le Barça a été perturbé par un supporter, parvenu à monter sur le terrain en dépit des règles de huis-clos imposées depuis la reprise. L'homme a fait irruption en début de seconde période, tentant d'obtenir des photos avec différents joueurs.

Il a évidemment été intercepté, mais son récit laisse entendre que de grosses failles existent dans le système imaginé pour le football espagnol. "J’étais avec des amis et je suis arrivé au stade vers la 40e minute", a indiqué le supporter à COPE. "J’ai sauté par-dessus une barrière d’environ deux mètres et j’ai descendu les escaliers jusqu’au terrain. [...] Avant l’annulation du match, mon idée était de prendre une photo de moi avec Messi. Mon rêve est d’avoir une photo de lui et de le rencontrer. Mais d’abord j’ai vu Jordi Alba et j'en ai pris une avec lui. Puis je suis allé pour Messi, mais à cause du virus il n’a pas voulu prendre la photo, Ensuite la police m’a forcé à les effacer", a-t-il ensuite détaillé.

Vêtu d'un maillot de l'Argentine floqué Messi, ce supporter aura donc réussi à briser le huis-clos. Sa sanction n'a pas encore été communiquée.