L'autobut de l'année et une élimination: la première sélection INFERNALE d'un jeune gardien haïtien (vidéo)

Josué Duverger est en train de devenir une star des réseaux sociaux. Le gardien du Vitoria Setubal fêtait sa toute première sélection en équipe d'Haïti face au Canade, dans un match qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde.

Les Haïtiens se sont inclinés 3-0, 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Une défaite qui les élimine définitivement de la course au Mondial 2022. Et le gardien y est pour quelque chose. Il a en effet concédé un but ridicule en fin de première période. Sur une passe en retrait, il a loupé son contrôle, frappé le ballon trop vite et poussé ce dernier dans ses propres filets. Sans aucun doute le cauchemar absolu.