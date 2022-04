Ce joueur argentin transperce les filets avec un penalty surpuissant (vidéos)

Emmanuel Gimenez a participé à l'exploit de son club, le Club Atletico Racing, qui s'est offert une victoire de prestige en Coupe d'Argentine, éliminant San Lorenzo, l'un des favoris, aux tirs au but. Une rencontre épique.

Qui dit épique dit scène étonnante. Emmanuel Gimenez a converti son penalty, le deuxième de son équipe dans cette séance. Sa frappe, plein axe et très puissante, a littéralement transpercé les filets. Un trou béant était visible dans le but après cette frappe surpuissante, qui a terminé sa course dans les tribunes.

Le Racing s'est imposé 4-2 aux penaltys.