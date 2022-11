Ce joueur biélorusse fait sa demande en mariage sur le terrain, mais sa fiancée se fait recaler par un steward (vidéo)

Vous ne le connaissez sans doute pas, mais sachez que Vladislav Shubovich va se marier. Ce joueur biélorusse de 22 ans, sous contrat au FK Smorgon, a fait sa demande à la fin d'un match de championnat. Mais rien ne s'est passé comme espéré.

En effet, il semble que le service de sécurité n'avait pas été prévenu. Divers fans sont donc montés sur la pelouse et les stewards se sont empressés de les évacuer. Mais dans le lot se trouvait la compagne de Shubovich, qui s'est mis à genoux en l'apercevant. Sauf qu'un steward a cru qu'elle envahissait le terrain et a donc tenté de l'évacuer. À peine l'a-t-il touché que le joueur s'est énervé, repoussant agressivement le steward, finalement prévenu plus calmement par des coéquipiers du club.

Après quelques secondes de flottement, la jeune femme a dit oui. Heureusement.