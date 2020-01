Ce joueur canadien allume Roger Federer et Rafael Nadal: "Ils sont égoïstes et ne pensent qu'à eux"

Le Canadien Brayden Schnur, éliminé par Kimmer Coppejans lors des qualifications pour l'Open d'Australie, n'a pas mâché ses mots après la rencontre.

103ème au classement ATP, le Canadien Brayden Schnur a dû passer par les qualifications pour avoir une chance de disputer l'Open d'Australie. Ce dernier s'est finalement incliné face à Kimmer Coppejans, lors d'un match disputé dans une atmosphère particulière, alors que Melbourne dispose d'une qualité de l'air médiocre en raison des fumées provoquées par les incendies.

Il est vrai que la polémique autour de ces qualifications ne fait que grossir, alors que plusieurs joueurs ont été victimes de problèmes respiratoires pendant leur rencontre. C'était notamment le cas de Dalila Jakupovic, forcée d'abandonner en raison de la mauvaise qualité de l'air.

La situation est évidemment décriée, mais les organisateurs n'ont rien fait pour reporter les qualifications. Selon Brayden Schnur, les pointures du tennis mondial auraient dû intervenir pour forcer la décision. Dans le lot, Roger Federer et Rafael Nadal, très critiqués par le Canadien. "Federer et Nadal sont égoïstes, ils pensent avant tout à eux-mêmes et à leur carrière", a ainsi déclaré le joueur, visiblement très énervé. "Ils approchent de leur fin de carrière et ne pensent plus qu'à leur héritage. Et pas à leur sport. Ils auraient dû se faire entendre sur le sujet. Les conditions dans lesquelles nous avons dû jouer ne sont pas normales. Mais parce que nous sommes "seulement" des petits joueurs, ils nous demandent de jouer".

Ce dernier s'est depuis excusé sur les réseaux sociaux, avançant une erreur dans le choix de ses mots, défendant cependant l'importance des grands joueurs dans l'envoi de signaux.