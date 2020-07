Ce joueur de l'Atalanta lance un avertissement au Paris Saint-Germain: "Nous aussi, nous avons nos chances"

Beaucoup estiment que le Paris Saint-Germain a hérité d'un bon tirage en affrontant l'Atalanta en quart de finale de la prochaine Ligue des Champions. Mais dans le club italien, on semble très content d'affronter un tel défi.

L'Atalanta est sans doute la plus belle surprise de la saison en Italie. Le club trône actuellement au second rang de la Serie A et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Leur futur adversaire ? Le Paris Saint-Germain.

Un fameux défi à relever pour Timothy Castagne et ses équipiers. Certains estiment que le PSG a hérité d'un bon tirage. Mais Adrien Tamèze, qui évolue à l'Atalanta, refuse de faire du PSG le seul favori. Que du contraire. "Paris est considéré comme une des meilleures équipes de la compétition en Italie", a-t-il récemment admis au Parisien. "Sur le papier, Paris est peut-être plus fort. Mais nous aussi, nous avons nos chances", a-t-il ensuite poursuivi.

Pour preuve, il cite l'un des meilleurs matchs de l'Atalanta. "Samedi, on a affronté la Juve, on a été aussi bons, voire meilleurs qu’eux, notamment en première période. Aujourd’hui tout le monde dit que c’est l’année de Paris parce qu’il n’y pas de confrontations aller-retour. Mais c’est pareil pour nous, pour nous aussi tous les espoirs sont permis", assure le joueur de l'Atalanta.

Un premier avertissement pour le PSG: l'Atalanta ne viendra pas pour faire de la figuration à Lisbonne.