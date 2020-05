Ce joueur de Manchester City allume la presse anglaise: "Je ne me sens même plus en sécurité chez moi"

Kyle Walker, le défenseur de Manchester City, s'en est pris à la presse britannique jeudi soir via les réseaux sociaux. L'international anglais se sent harcelé et donc inquiet pour sa santé mentale. Walker a fait les gros titres ces dernière semaines. En avril, il avait organisé une fête avec un ami et deux prostituées. Cette semaine, il a rendu visite à sa famille sans respecter la distanciation sociale.

L'équipier de Kevin De Bruyne s'est rendu à Sheffield mercredi pour voir sa soeur qui fêtait son anniversaire. Il lui a donné un cadeau avant de la prendre dans ses bras. Il est ensuite allé chez ses parents pour "récupérer quelques plats préparés". Sur Twitter, Walker a reconnu qu'il devait donner l'exemple dans la société. "Mais cela ne doit pas toucher toute ma famille", a-t-il souligné. "Je viens de vivre une des périodes les plus difficiles de ma vie et j'en prends la responsabilité. Maintenant, je me sens harcelé. Cela touche aussi la santé de mes parents et de mes jeunes enfants. Je ne me sens même pas en sécurité chez moi. J'ai l'impression d'être tout le temps suivi. Qui mérite cela?".