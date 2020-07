Ce joueur de Watford insulte un journaliste puis demande pardon... à sa grand-mère (vidéo)

Troy Deeney était déçu, hier après-midi. Le joueur de 32 ans a acté la relégation de Watford, comme l'ensemble du vestiaire. Fragilisé au genou, Deeney va subir une opération. De quoi mettre fin à sa carrière ? Il valait visiblement mieux ne pas lui poser cette question

Troy Deeney et l'ensemble du vestiaire de Watford vont évoluer en Championship la saison prochaine. Le club est officiellement relégué depuis hier. Une énorme déception pour le club où évolue également Christian Kabasele.

Interrogé par Sky Sport, Deeney n'a pas caché sa déception. Mais le joueur de 32 ans, qui se fera opérer du genou dans quelques jours, a surtout été surpris par une question du journaliste, qui lui a ouvertement demandé s'il envisageait de prendre sa retraite. De quoi faire rire Deeney. "Je ne suis pas si vieux que ça, petit bâtard insolent", a-t-il répondu avec humour. "J'ai 32 ans, je fais juste un nettoyage. Désolé pour l'insulte, désolé Nan (surnom de sa grand-mère), je sais que tu regardes. Désolé", a-t-il ensuite poursuivi.

Sur la BBC, Troy Deeney a fait preuve de plus de sincérité. "J'ai donné tout ce que j'ai, était-ce assez bien? Dois-je abandonner? Non. Vous savez d'où je viens, je continue jusqu'à la fin. Si c'est la semaine prochaine, dans deux ans, je dirais que j'ai passé un bon moment et que j'ai rendu mes enfants fiers et c'est tout ce qui compte", a-t-il expliqué face caméra.

Âgé de 32 ans, Deeney avait rejoint Watford en 2012.