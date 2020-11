Un choc brutal: ce joueur de Wolverhampton victime d'une fracture du crâne en plein match (vidéo)

Wolverhampton a donné des nouvelles rassurantes de son attaquant Raul Jimenez, victime d'une fracture du crâne dimanche lors de la victoire 1-2 à Arsenal dimanche soir. "Raul réagit bien après l'opération subie la nuit dernière dans un hôpital de Londres", a communiqué le club de Leander Dendoncker lundi.

En début de match, Raul Jimenez a été inconscient pendant plusieurs minutes après un choc aérien brutal avec le défenseur d'Arsenal David Luiz. Il a été évacué sur civière et emmené à l'hôpital où il a été opéré avec succès d'une fracture du crâne. Les 'Wolves' ont assuré que l'attaquant mexicain récupérait et resterait encore quelques jours en observation avant de commencer sa rééducation. "Le club souhaiterait remercier le staff médical d'Arsenal, le personnel de l'hôpital et les chirurgiens qui ont été d'une grande aide grâce à leurs capacités et leur réaction rapide."

