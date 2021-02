Son geste de fair-play fait le tour du monde: Andrea Belotti fait ANNULER une faute face à l'Atalanta (vidéo)

L'Atalanta Bergame a dû se contenter d'un point contre le Torino alors qu'elle semblait avoir fait l'essentiel en menant rapidement 3-0 grâce à Josip Ilicic (14e), Robin Gosens (19e) et Luis Muriel (21e).

Les Bergamasques, peut-être endormis par un Torino jusque là inexistant, se sont alors "arretés pendant les dix dernières minutes de la première mi-temps", a regretté leur entraîneur Gian Piero Gasperini. Andrea Belotti va lui faire parler de lui d'une très belle manière. Alors qu'il tombe au sol à l'entrée de la surface, le joueur obtient un superbe coup-franc. Mais dès le départ, on le voit parler à l'arbitre pour lui expliquer qu'il est bien tombé seul et qu'il n'y avait pas faute.

Devant ces explications, l'arbitre a annulé le coup-franc et le carton jaune adressé au défenseur fautif. Un entre-deux a alors été joué et Belotti a rendu le ballon à ses adversaire. Belotti, en deux temps après avoir d'abord vu son penalty repoussé (42e), puis Bremer (45+1e) ont tout relancé. Et Federico Bonazzoli, de la tête (84e), a offert au "Toro" (17e) un point inespéré mais précieux.



Troisième nul en trois matches - tous arrachés dans les dernières minutes - pour le nouvel entraîneur Davide Nicola, dont le Torino a retrouvé une combativité un peu oubliée. "Troisième signe consécutif que les matches ne sont jamais finis", a soufflé le technicien.

