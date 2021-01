Une frappe directement... sur les fesses: le défi absurde relevé par des joueurs du Zenith (vidéo)

L'entraînement du Zenith Saint-Petersbourg s'est bien passé. Hier, les joueurs ont accepté de participer à un petit jeu bien connu de ceux qui ont déjà joué au football. Sauf qu'ici, avec la puissance de frappe d'un professionnel, le risque est bien plus grand.

Quatre joueurs sont dos au but, avec un frappeur qui place une balle sur la ligne du petit rectangle. Son but ? Frapper, le plus fort possible, sur les jambes de ses coéquipiers. C'est Malcom qui s'en est chargé, heurtant violemment les fesses d'un des joueurs composant ce fameux mur. Ce dernier reste ensuite quelques secondes au sol, surpris par l'impact.

Peut-on considérer cela comme un exercice de team-building ?

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 21 janvier ?