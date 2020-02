Ce joueur est exclu, puis rappelé... et à nouveau exclu: scène surréaliste en D2 espagnole (vidéo)

La division 2 espagnole nous a offert un moment très particulier ce weekend, lors du match opposant Fuenlabrada à Gérone. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des visiteurs, vainqueurs 0-1 au terme d'un match animé. Notamment par le VAR.

Cristobal Marquez n'oubliera sans doute jamais ce match. A 20 minutes du terme, le milieu de terrain était exclu pour jeu dangereux. Furieux, le joueur était déjà rentré au vestiaire lorsque le VAR a été consulté. Devant les images, l'arbitre a décidé d'annuler la sanction et de transformer le carton rouge en carton jaune. Marquez a donc été rappelé et est remonté sur le terrain.

Mais il s'est immédiatement pris la tête avec son rival, qu'il jugeait coupable de la situation en en rajoutant. Un tête contre tête ridicule suivi d'une sanction immédiate: carton jaune pour les deux joueurs et... second carton rouge en deux minutes pour Cristobal Marquez. Cette fois sans retour possible.

Un enchaînement de cartons rouges en 2 minutes, pour le même joueur, voilà qui n'arrive pas souvent...