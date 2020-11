Le footballeur Gregory van der Wiel souffre de crises de panique et d'anxiété. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Amstellodamois de 32 ans, qui a joué la finale de la Coupe du monde 2010 contre l'Espagne, n'a toujours pas effectué ses débuts avec le club du RKC Waalwijk.

L'international néerlandais à 46 reprises donne une explication franche sur son site web. "Depuis plus d'un an, je fais face à des crises de panique et à des manifestations d'anxiété, quelque chose qui a commencé lorsque j'étais chez moi à Los Angeles. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'arrivait et je pensais avoir une crise cardiaque".

L'examen médical a montré que van der Wiel va bien physiquement. Le problème s'est avéré être d'ordre mental. Avec l'aide du RKC, le club qu'il a rejoint l'été dernier en tant qu'amateur, il espère apprendre à le gérer. Van der Wiel espère reprendre une carrière professionnelle à Waalwijk.

Ancien joueur de l'Ajax, Van der Wiel a ensuite joué au PSG (2012-16), Fenerbahçe (2016-17), Cagliari (2017-février 2018) et Toronto (février 2018-mars 2019). Il n'a plus joué depuis mars 2019 au niveau professionnel.