Ce milieu de terrain, titulaire au poste de gardien, a failli réussir une performance historique (vidéo)

L'histoire de Declan Carville est absolument géniale. Ce milieu de terrain de 30 ans a disputé ce weekend une rencontre un peu particulière, lors de laquelle il a pris place... dans les cages. Le tout pendant l'ensemble de la rencontre.

Il y a des matchs qu'un joueur de football n'oubliera jamais. Ce duel face à Glentoran fera office de souvenir indélébile pour Declan Carville, milieu de terrain de 30 ans évoluant dans le club nord-irlandais de Ballymena United.

Ce dernier a en effet accepté de disputer ce match au poste de gardien de but. Un concours de circonstance a forcé le coach à prendre cette décision surréaliste. Le titulaire habituel était suspendu, alors que les deux réservistes, eux, étaient indisponibles sur blessure. Restait donc la solution d'aligner un joueur de champ entre les perches.

Alors que l'on pouvait craindre le pire, Declan Carville s'est montré brillant. Ce dernier n'a concédé un but qu'après 86 minutes, avant de s'incliner à nouveau après être monté sur un corner dans le temps additionnel. Le premier but est d'ailleurs incroyable, puisque le dégagement du portier va rebondir sur le dos d'un défenseur et servir l'attaquant du Glentoran.

Declan Carville est donc passé tout près d'une performance historique. Aucun joueur de champ n'a en effet disputé de match complet dans les buts sans encaisser de but en Irlande du Nord. Il va maintenant retrouver son poste habituel lors des prochaines rencontres de son équipe.