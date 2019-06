Ce petit fan, touché par une maladie rare, ne s'attendait pas à ça: Ronaldo fait arrêter le car juste pour lui (vidéo)

Ce samedi, la sélection nationale du Portugal quittait le stade du Bessa, à Porto, après une séance d'entraînement. Depuis le bus de la Seleção, Cristiano Ronaldo a aperçu un jeune garçon qui brandissait une affiche: "Cristiano, fais-moi un câlin". Comme l'indique le média portugais Flash!, la star portugaise a immédiatement fait stopper l'autocar.



Accompagné des gardes de sécurité, Eduardo, le petit garçon, a pu rejoindre rejoindre son idole directement dans le bus. Tout sourire, Cristiano Ronaldo a éxaucé le souhait de son jeune fan et a pris une photo avec lui.



Le moment est d'autant plus touchant qu'Eduardo est gravement malade. Selon la presse portugaise, les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie à l'âge de 1 an. Le petit bonhomme est également porteur d'une maladie rare qui se traduit par la présence d'une bactérie dans son sang qui affecte l'immunité de ses organes.



À 11 ans, Eduardo est aujourd'hui un fan inconditionnel de CR7, et vient donc de réaliser l'un de ses rêves. Il ne lui reste plus maintenant qu'à réaliser le suivant: devenir président de la république portugaise. Le petit bonhomme a en effet confié vouloir "changer le monde" et aider ceux qui souffrent de la même maladie que lui.