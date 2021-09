Ce serait la bombe du prochain mercato: Manchester City serait prêt à tout pour recruter Kylian Mbappé CET HIVER

Manchester City et Kylian Mbappé pourraient bientôt être réunis. La rumeur nous vient du Daily Mail, qui affirme ce samedi que les Anglais ont décidé de passer à l'action dès cet hiver. Avec une seule ambition: contrecarrer les plans du Real Madrid, bien placés pour attirer le Français au mercato estival.

Le demande émanerait même du Sheikh Mansour, le propriétaire des Skyblues. Ce dernier aurait exigé que le club fasse des efforts pour transférer Mbappé "coûte que coûte", alors que City peine sans le moindre attaquant du top niveau. Cet été, ils n'ont pu convaincre Tottenham de leur céder Harry Kane.

Une offre XXL est donc possible en janvier, alors que le PSG sera dos au mur: accepter et obtenir des revenus sur le transfert, ou perdre la pépite française gratuitement, Mbappé n'ayant pas montré de signes positifs sur une éventuelle prolongation de son bail, qui expire en juin 2022. Mbappé pourra officiellement négocier avec qui il le souhaite dès le 1er janvier. Rappelons que le Real Madrid s'est vu refuser deux offres de 160 et 180 millions d'euros cet été.

Voilà qui promet !

Indice de crédibilité: 3/5, probable. Le seul club qui peut faire un coup du genre cet hiver, c'est City. Il s'agit en réalité du seul concurrent cohérent pour le Real Madrid. Mais le PSG ne semble pas décidé à plier.