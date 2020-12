Furieux, des fans agressent les joueurs d'un club de D2 brésilienne à l'aéroport (vidéos)

C'est une scène comme on préfèrerait ne jamais en voir. Le club de Confiança, qui évolue en D2 brésilienne, vit une période plus que délicate. Le club a concédé une cinquième défaite de suite, lundi, en championnat. Coincés en bas de tableau, les joueurs n'arrivent pas à redresser la barre.

De retour à l'aéroport, ils ont été confrontés à une dizaine de fans en colère. Mais les choses ont rapidement dérapé, alors que certains de ces supporters ont tenté de frapper des joueurs et membres du staff. Ils ont même blessé un des joueurs à l'arcade. "Le groupe de vandales a violemment frappé Ari Moura et effrayé les gens qui étaient à l'aéroport. (...) Il a été pris en charge par le médecin du club et reçoit tous les soins nécessaires", a communiqué le club de Confiança quelques heures plus tard.

Sur les vidéos des incidents, on peut notamment voir un fan tenter de frapper quelqu'un avec son casque. Des mesures juridiques sont envisagées pour attaquer les auteurs. Les mesures de sécurité ont aussi été renforcées dans les infrastructures du club, par crainte de nouveaux incidents.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.