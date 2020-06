Cet ancien Brugeois arrêté en pleine rue: la police l'a confondu avec un homme recherché pour tentative de meurtre

Le joueur de football néerlandais Arnaut Danjuma Groeneveld, passé par le Club de Bruges, a été injustement arrêté au mois de mars pour tentative de meurtre. Le joueur de Bournemouth s'est confié au journal The Sun.

Danjuma s'est fait arrêter alors qu'il traversait la rue. "Deux policiers sont arrivés et m'ont demandé de mettre mes mains sur le capot de la voiture", a expliqué l'international néerlandais. "Je leur ai demandé ce que j'avais fait et ils m'ont dit de me taire et de garder mes mains sur le véhicule. Ce que j'ai fait avant d'encore leur demander pourquoi ils m'arrêtaient. Mais ils ne voulaient rien dire et attendaient de l'aide." "C'était honteux. Des gens s'arrêtaient et prenaient des photos. Cela m'a énervé et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire."

Finalement, le joueur de 23 ans n'était pas la personne recherchée et n'a jamais reçu d'excuses de la police. Le Néerlandais, passé par le Club de Bruges lors de la saison 2018-2019, reprendra la compétition le week-end prochain avec la réception de Crystal Palace, l'équipe de Christian Benteke.