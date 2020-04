Cet arbitre tanzanien régale en signalant des fautes dans son salon (vidéo)

Vous ne le connaissez sans doute pas, mais Frank Komba est notre héros du jour. L'arbitre assistant travaille en Tanzanie, officiant habituellement en D1 nationale. Avec la pandémie de coronavirus, il est lui aussi bloqué chez lui et se retrouve donc à devoir s'occuper.

Pas toujours évident, vous en conviendrez. Mais son entraînement nous a fait beaucoup rire. Habillé comme il l'est lors de ses rencontres, Frank Komba a en effet décidé de signaler des fautes et hors-jeu directement dans son salon. Le résultat est exceptionnel, plus encore avec le bruit de ses enfants en fond.

Un vrai bon moment et une inspiration de génie !