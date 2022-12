Cet attaquant d'Everton pète un plomb, détruit une barrière puis percute un engin de chantier à Liverpool

Andros Townsend étaiti visiblement énervé, il y a quelques jours, lorsqu'il a découvert qu'un chantier était en cours à proximité de chez lui. Le joueur anglais de 31 ans, qui évolue à Everton, revenait de la Coupe du Monde, où il a endossé un rôle de consultant pour ITV.

En rentrant chez lui, Townsend s'est retrouvé face à un chantier. La route était barrée en raison d'un resurfaçage, alors qu'il n'était plus qu'à 5 minutes de chez lui. Il a donc demandé à un ouvrier s'il ne pouvait pas tout de même passer, ce qui n'était pas possible. En rage, il aurait alors crié "Je dois aller à ma putain de maison", avant de forcer le passage, cassant la barrière et roulant à vive allure sur un petit trottoir le long de la route.

Problème: il a sous-estimé la taille de son Range-Rover, percutant finalement les roues d'un engin de chantier. Forcé de s'arrêter, Townsend a dû s'expliquer auprès de la police, qui l'a ramené chez lui. Les ouvriers, eux, n'ont toujours pas compris ce qu'il s'était passé.